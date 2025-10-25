Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стабильная и выдающаяся». Навратилова — об игре Соболенко в 2025 году

«Стабильная и выдающаяся». Навратилова — об игре Соболенко в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова оценила игру белорусской теннисистки Арины Соболенко в 2025 году и поделилась ожиданиями о её перспективах на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Невероятно стабильная и выдающаяся. Один титул на мэйджоре, два финала и полуфинал. Ей не хватило всего трёх–четырёх матчей до завоевания календарного «Большого шлема». Её стабильность нельзя недооценивать. Сейчас так много сильных соперниц, которым можно проиграть — нужно быть в идеальной форме всё время, и она именно такой и была.

Она отлично подошла к каждому из турниров «Большого шлема». Больше всего она, пожалуй, жалеет о «Ролан Гаррос» — она вполне могла выиграть тот матч с Коко Гауфф. Но она собралась и дошла до полуфинала на Уимблдоне, где проиграла Амандe Анисимовой, а не сама себе. Затем она довольно уверенно выиграла US Open.

Она безусловный фаворит на любом покрытии, но особенно на харде средней скорости, где мяч отскакивает ровно, а сцепление с кортом хорошее. Её удары работают на любом покрытии, у неё достаточно времени, чтобы занять правильную позицию. Покрытие достаточно быстрое, чтобы она могла наносить урон, но и достаточно медленное, чтобы успевать готовиться к ударам. На таком корте Арина просто смертоносна», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android