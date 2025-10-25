«Стабильная и выдающаяся». Навратилова — об игре Соболенко в 2025 году

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова оценила игру белорусской теннисистки Арины Соболенко в 2025 году и поделилась ожиданиями о её перспективах на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Невероятно стабильная и выдающаяся. Один титул на мэйджоре, два финала и полуфинал. Ей не хватило всего трёх–четырёх матчей до завоевания календарного «Большого шлема». Её стабильность нельзя недооценивать. Сейчас так много сильных соперниц, которым можно проиграть — нужно быть в идеальной форме всё время, и она именно такой и была.

Она отлично подошла к каждому из турниров «Большого шлема». Больше всего она, пожалуй, жалеет о «Ролан Гаррос» — она вполне могла выиграть тот матч с Коко Гауфф. Но она собралась и дошла до полуфинала на Уимблдоне, где проиграла Амандe Анисимовой, а не сама себе. Затем она довольно уверенно выиграла US Open.

Она безусловный фаворит на любом покрытии, но особенно на харде средней скорости, где мяч отскакивает ровно, а сцепление с кортом хорошее. Её удары работают на любом покрытии, у неё достаточно времени, чтобы занять правильную позицию. Покрытие достаточно быстрое, чтобы она могла наносить урон, но и достаточно медленное, чтобы успевать готовиться к ударам. На таком корте Арина просто смертоносна», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.