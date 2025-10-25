Скидки
Димитров сыграет на турнире впервые с Уимблдона-2025. Он встретился с Рублёвым в Париже

Комментарии

37-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров провёл первую тренировку на корте турнира ATP после получения травмы на Уимблдоне-2025. 34-летний спортсмен готовится принять участие на «Мастерсе» в Париже (Франция). В первом круге он встретится с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 13:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

На тренировочных кортах Димитров встретился с российским теннисистом Андреем Рублёвым, с которым поддерживает дружеские отношения.

Фото: Пресс-служба ATP

В июле на Уимблдоне-2025 Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Димитров в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее у него был диагностирован частичный разрыв большой грудной мышцы.

Стала известна сетка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Рублёв, Алькарас, Синнер
