«Мог добиться большего». Синнер раскрыл, что ему сказал Бублик после четвертьфинала в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, о чём поговорил с казахстанцем Александром Бубликом у сетки после очного четвертьфинала на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Синнер победил со счётом 6:4, 6:4.

«Я поздравил его с отличным сезоном, определённо лучшим за всю его карьеру. Он сказал, что это правда, но он мог бы добиться ещё большего, если бы мы не играли так часто.

Мы хорошо знаем друг друга даже за пределами корта. Могу только пожелать ему всего наилучшего в будущем. Думаю, его менталитет в последнее время сильно изменился. Он работает гораздо усерднее, чем раньше, поэтому результаты отражают его прогресс», — приводит слова Синнера Ubitennis.