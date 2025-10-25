Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мог добиться большего». Синнер раскрыл, что ему сказал Бублик после четвертьфинала в Вене

«Мог добиться большего». Синнер раскрыл, что ему сказал Бублик после четвертьфинала в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, о чём поговорил с казахстанцем Александром Бубликом у сетки после очного четвертьфинала на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Синнер победил со счётом 6:4, 6:4.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 18:35 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я поздравил его с отличным сезоном, определённо лучшим за всю его карьеру. Он сказал, что это правда, но он мог бы добиться ещё большего, если бы мы не играли так часто.

Мы хорошо знаем друг друга даже за пределами корта. Могу только пожелать ему всего наилучшего в будущем. Думаю, его менталитет в последнее время сильно изменился. Он работает гораздо усерднее, чем раньше, поэтому результаты отражают его прогресс», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Материалы по теме
«Очень опасный игрок». Синнер оценил победу над Бубликом в четвертьфинале Вены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android