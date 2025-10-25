«Шансы были». Берреттини — о поражении от де Минора на турнире в Вене

Итальянский теннисист 59-я ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал результат четвертьфинального матча турнира в Вене (Австрия), в котором он уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

«Безусловно, есть хорошие сигналы. После нагрузок последних дней мне удалось показать достойный уровень. Конечно, я не чувствовал себя таким бодрым, как в прошлом матче, но это естественно. Мне действительно нужны такие игры, чтобы накапливать игровую практику и, соответственно, форму.

Алекс сегодня провёл отличный матч. Первый сет начался странно, у меня был брейк-пойнт в первом гейме, а потом я сам отдал подачу в следующем и потом всё быстро ушло из-под контроля. Но во втором [сете] я сыграл очень хорошо, уровень повысился. При счёте 6:5 я был близок к тому, чтобы взять сет — были шансы, так что немного обидно», – приводит слова Берреттини Ubitennis.