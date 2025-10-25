Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Играть против такого соперника — невероятно раздражающе». Умбер — о матче с Опелкой

«Играть против такого соперника — невероятно раздражающе». Умбер — о матче с Опелкой
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер поделился впечатлениями после четвертьфинального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) с американским теннисистом Райлли Опелкой (7:6 (7:0), 6:4).

Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Уго Умбер
24
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Райлли Опелка
62
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«Я никогда раньше с ним не тренировался, ни разу не принимал его подачу. Играть против такого соперника — невероятно раздражающе, он подаёт просто потрясающе… Бывают геймы, когда даже не касаешься мяча. Нет никакого ритма, приходится заново входить в игру на своих подачах. Честно говоря, я даже не пытался сделать брейк — выиграть четыре очка на его подаче в одном гейме почти невозможно!

В итоге я сказал себе: «Дойдёшь до тай-брейка — а там посмотрим, как пойдёт». На тай-брейке первого сета я попытался немного предугадывать его подачу — и каждый раз выбирал правильную сторону. Первая ошибка на его волее пошла мне на пользу. При счёте 4:0 с двойным мини-брейком уже чувствуешь себя увереннее. А в конце матча, при 5:4, я снова рискнул выбрать направление. Сначала сделал немного удачный приём — мяч задел ракетку и упал точно на линию, потом ещё один — тоже на линию. Мне повезло, не скрою. Но я сохранял спокойствие весь матч. Такое ощущение, будто я вообще не слишком много ударов сделал. Может, это даже пошло мне на пользу. А когда удаётся воспользоваться шансами, которые появляются, это придаёт уверенности», – приводит слова Умбера L’Equipe.

Материалы по теме
«Мастерс» в Париже сменил прописку. Турнир пройдёт на крупнейшей арене Европы — там улётно
Видео
«Мастерс» в Париже сменил прописку. Турнир пройдёт на крупнейшей арене Европы — там улётно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android