«Играть против такого соперника — невероятно раздражающе». Умбер — о матче с Опелкой

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер поделился впечатлениями после четвертьфинального матча турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) с американским теннисистом Райлли Опелкой (7:6 (7:0), 6:4).
«Я никогда раньше с ним не тренировался, ни разу не принимал его подачу. Играть против такого соперника — невероятно раздражающе, он подаёт просто потрясающе… Бывают геймы, когда даже не касаешься мяча. Нет никакого ритма, приходится заново входить в игру на своих подачах. Честно говоря, я даже не пытался сделать брейк — выиграть четыре очка на его подаче в одном гейме почти невозможно!
В итоге я сказал себе: «Дойдёшь до тай-брейка — а там посмотрим, как пойдёт». На тай-брейке первого сета я попытался немного предугадывать его подачу — и каждый раз выбирал правильную сторону. Первая ошибка на его волее пошла мне на пользу. При счёте 4:0 с двойным мини-брейком уже чувствуешь себя увереннее. А в конце матча, при 5:4, я снова рискнул выбрать направление. Сначала сделал немного удачный приём — мяч задел ракетку и упал точно на линию, потом ещё один — тоже на линию. Мне повезло, не скрою. Но я сохранял спокойствие весь матч. Такое ощущение, будто я вообще не слишком много ударов сделал. Может, это даже пошло мне на пользу. А когда удаётся воспользоваться шансами, которые появляются, это придаёт уверенности», – приводит слова Умбера L’Equipe.
