Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио, Линда Носкова прошла в финал

Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии 1/2 финала. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Токио (ж). 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 06:10 МСК
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
Rt
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу играть на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь увидеть вас в следующем году», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Рыбакина должна была играть на стадии полуфинала с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая, в свою очередь, 1/4 финала прошла на отказе россиянки Анны Калинской.

Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

