Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио, Линда Носкова прошла в финал

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии 1/2 финала. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

«Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу играть на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь увидеть вас в следующем году», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Рыбакина должна была играть на стадии полуфинала с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая, в свою очередь, 1/4 финала прошла на отказе россиянки Анны Калинской.

Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.