Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио, Линда Носкова прошла в финал

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии 1/2 финала. Об этом сообщает официальный сайт WTA.
|1
|2
|3
|
|
«Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу играть на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь увидеть вас в следующем году», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.
Рыбакина должна была играть на стадии полуфинала с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая, в свою очередь, 1/4 финала прошла на отказе россиянки Анны Калинской.
Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
- 25 октября 2025
-
06:02
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:05
-
00:00
- 24 октября 2025
-
23:25
-
23:15
-
23:07
-
23:06
-
22:47
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:43
-
20:34
-
20:12
-
19:55
-
19:27
-
19:20
-
19:03
-
18:24
-
18:23
-
17:49
-
16:59
-
16:43
-
16:38
-
16:18
-
16:01
-
15:59
-
15:25