Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 25 октября

Сегодня, 25 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). 1/2 финала. Расписание матчей на 25 октября (время московское):

16:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 3);

17:30. Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Александр Зверев (Германия, 2).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.