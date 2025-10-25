Скидки
Турнир WTA-500 в Базеле, 2025 год: расписание матчей 25 октября

Комментарии

Сегодня, 25 октября, в швейцарском городе Базеле продолжится турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). 1/2 финала. Расписание матчей на 25 октября (время московское):

16:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания);

18:00. Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8).

Турнир ATP-500 в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар, обыгравший в прошлогоднем финале американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6.

