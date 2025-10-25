Белинда Бенчич вышла в финал турнира WTA-500 в Токио, обыграв Софью Кенин

13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии вышла в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В полуфинале она обыграла американку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 15 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Кенин два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале Бенчич сыграет с Линдой Носковой из Чехии. Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.