Белинда Бенчич — Софья Кенин, результат матча 25 октября 2025, счет 2:1, полуфинал WTA-500 в Токио

Белинда Бенчич вышла в финал турнира WTA-500 в Токио, обыграв Софью Кенин
13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии вышла в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В полуфинале она обыграла американку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Токио (ж). 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 07:10 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 2
         
Софья Кенин
25
США
Софья Кенин
С. Кенин

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 15 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Кенин два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале Бенчич сыграет с Линдой Носковой из Чехии. Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.

