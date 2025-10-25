Определились финалистки турнира WTA-500 в Токио

Сегодня, 25 октября, в Токио (Япония) прошёл шестой игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоялись полуфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований, которые определились по итогам игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. Финал:

Белинда Бенчич (Швейцария) — Линда Носкова (Чехия).

Ранее своё выступление на турнире завершили Елена Рыбакина из Казахстана и американка Софья Кенин. Соревнования категории WTA-500 в Токио проходят с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.