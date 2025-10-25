Скидки
Теннис

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 25 октября

Комментарии

В субботу, 25 октября, в Токио (Япония) состоялся шестой игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках прошли полуфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. 1/2 финала. Расписание на 25 октября:

Линда Носкова (Чехия, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — отказ Рыбакиной;

Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Софья Кенин (США, 10) — 7:6, 3:6, 6:2.

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Софью Кенин со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 1 064 510.

Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
