Минаев — об игре Бублика: я так кайфовал, когда смотрел на Агасси или на Сафина

Известный журналист и писатель Сергей Минаев высказался о четвертьфинальном матче казахстанца Александра Бублика с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии на турнире ATP-500 в Вене. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

«Синнер выиграл в двух сетах 6:4, 6:4. Это невероятно — он, кажется, за весь матч совершил 3 или 4 ошибки. Саш, спасибо за шоу. Это невероятное ощущение. Я так кайфовал, когда смотрел на Агасси или на Сафина. Когда на корте есть человеческие эмоции», — написал Минаев на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал «пятисотника» в Вене Синнер поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.