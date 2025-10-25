Минаев — об игре Бублика: я так кайфовал, когда смотрел на Агасси или на Сафина
Известный журналист и писатель Сергей Минаев высказался о четвертьфинальном матче казахстанца Александра Бублика с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии на турнире ATP-500 в Вене. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.
Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 18:35 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Александр Бублик
А. Бублик
«Синнер выиграл в двух сетах 6:4, 6:4. Это невероятно — он, кажется, за весь матч совершил 3 или 4 ошибки. Саш, спасибо за шоу. Это невероятное ощущение. Я так кайфовал, когда смотрел на Агасси или на Сафина. Когда на корте есть человеческие эмоции», — написал Минаев на своей странице в социальных сетях.
За выход в финал «пятисотника» в Вене Синнер поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
