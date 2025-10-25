Вавринка: конец карьеры однажды наступит, но я всегда буду сражаться изо всех сил

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвел итог выступления на турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария), опубликовав душевный текст для болельщиков.

«Страсть – сильное увлечение, желание или преданность какому-либо делу. Когда я начал играть в теннис в восемь лет, это было просто игрой. Потом это стало моей страстью. Было мечтой однажды стать профессиональным теннисистом. Знаю, что люди часто говорят, когда спортсмену стоит завершить карьеру. Многие считают, что когда становишься старше, когда уже не играешь на том же уровне, не имеешь того же рейтинга или тех же результатов – нужно заканчивать.

Каким бы я ни был бойцом, как бы я ни любил побеждать, дело всегда было не только в этом. Страсть – это не только результаты. Это про то, чтобы выходить за собственные пределы. Я нормально отношусь к тому, что больше не выиграю турнир «Большого шлема». Нормально отношусь к тому, что я больше не в топ-10. Но я люблю сам процесс – постоянно испытывать свои возможности.

Я знаю, что конец моей карьеры однажды наступит, но до тех пор я всегда буду сражаться изо всех сил. Всем болельщикам по всему миру, кто поддерживает меня, и фанатам в Базеле на этой неделе – спасибо! Для меня это очень много значит. Поэтому я продолжаю», — написал Вавринка на своей странице в социальных сетях.

В матче второго круга турнира в Базеле Вавринка проиграл норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.