Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка: конец карьеры однажды наступит, но я всегда буду сражаться изо всех сил

Вавринка: конец карьеры однажды наступит, но я всегда буду сражаться изо всех сил
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвел итог выступления на турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария), опубликовав душевный текст для болельщиков.

«Страсть – сильное увлечение, желание или преданность какому-либо делу. Когда я начал играть в теннис в восемь лет, это было просто игрой. Потом это стало моей страстью. Было мечтой однажды стать профессиональным теннисистом. Знаю, что люди часто говорят, когда спортсмену стоит завершить карьеру. Многие считают, что когда становишься старше, когда уже не играешь на том же уровне, не имеешь того же рейтинга или тех же результатов – нужно заканчивать.

Каким бы я ни был бойцом, как бы я ни любил побеждать, дело всегда было не только в этом. Страсть – это не только результаты. Это про то, чтобы выходить за собственные пределы. Я нормально отношусь к тому, что больше не выиграю турнир «Большого шлема». Нормально отношусь к тому, что я больше не в топ-10. Но я люблю сам процесс – постоянно испытывать свои возможности.

Я знаю, что конец моей карьеры однажды наступит, но до тех пор я всегда буду сражаться изо всех сил. Всем болельщикам по всему миру, кто поддерживает меня, и фанатам в Базеле на этой неделе – спасибо! Для меня это очень много значит. Поэтому я продолжаю», — написал Вавринка на своей странице в социальных сетях.

В матче второго круга турнира в Базеле Вавринка проиграл норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.

Материалы по теме
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android