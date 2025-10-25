Борна Чорич объяснил причину досрочного завершения сезона

Хорватский теннисист Борна Чорич (112-я ракетка мира) досрочно завершил сезон и назвал причину, по которой не сыграет на оставшихся турнирах года.
«Всем привет, к сожалению, мой сезон завершился сразу после US Open. Мы делали всё возможное, чтобы вернуть меня на корт и сделать готовым к нескольким оставшимся турнирам года, однако этому не было суждено случиться.
Спасибо всем вам за поддержку, она многое значит. Я действительно очень разочарован тем, что завершаю сезон с травмой, но искренне надеюсь, что моя команда и я найдём правильный путь вперёд и вернёмся готовыми к следующему сезону», — написал Чорич у себя на странице в социальной сети.
Чорич является бывшей 12-й ракеткой мира. На минувшем US Open в августе 2025 года он проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке в первом круге.
