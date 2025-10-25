«Стэн — мужчина». Джокович — о словах Вавринки об окончании карьеры

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, который порассуждал об окончании карьеры после поражения на турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария).

Вавринка заявил, что не собирается завершать карьеру из-за своей страсти к теннису. Он продолжит выступление в ATP-туре.

«Стэн — мужчина», — отреагировал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В матче второго круга турнира в Базеле Вавринка проиграл норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.