«Нужно удлинить сезон». Тренер Мирры Андреевой не разрешила ей сыграть на турнире в России

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не выступит в Санкт-Петербурге по решению тренера Кончиты Мартинес.

«Мы вели переговоры с агентством Андреевой IMG, они положительно отнеслись к идее выступления Мирры в Санкт-Петербурге, не возражали. Сама Мирра очень хотела, ведь у нас сыграет Диана Шнайдер, с которой они выступают в паре. К сожалению, тренер Андреевой Кончита Мартинес сказала, что нужно удлинить сезон (рейтинговыми турнирами). Решение было за её тренерами, которые сказали, что против. Это решилось буквально на днях», — сказала Камельзон Metaratings.ru.

Напомним, Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025 в одиночном разряде, но сыграет в Эр-Рияде в парном разряде. Турнир пройдёт с 1 по 8 ноября. Соревнования «Трофеи Северной Пальмиры» состоятся в Санкт‑Петербурге с 28 по 30 ноября.