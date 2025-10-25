Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно удлинить сезон». Тренер Мирры Андреевой не разрешила ей сыграть на турнире в России

«Нужно удлинить сезон». Тренер Мирры Андреевой не разрешила ей сыграть на турнире в России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не выступит в Санкт-Петербурге по решению тренера Кончиты Мартинес.

«Мы вели переговоры с агентством Андреевой IMG, они положительно отнеслись к идее выступления Мирры в Санкт-Петербурге, не возражали. Сама Мирра очень хотела, ведь у нас сыграет Диана Шнайдер, с которой они выступают в паре. К сожалению, тренер Андреевой Кончита Мартинес сказала, что нужно удлинить сезон (рейтинговыми турнирами). Решение было за её тренерами, которые сказали, что против. Это решилось буквально на днях», — сказала Камельзон Metaratings.ru.

Напомним, Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025 в одиночном разряде, но сыграет в Эр-Рияде в парном разряде. Турнир пройдёт с 1 по 8 ноября. Соревнования «Трофеи Северной Пальмиры» состоятся в Санкт‑Петербурге с 28 по 30 ноября.

Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android