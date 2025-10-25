Скидки
Директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» ответила, кто может сыграть в Санкт-Петербурге

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон рассказала, какие игроки планируют выступить в Санкт-Петербурге.

«Что касается Рублёва, в прошлый раз он отказал нам, сейчас у него тоже своя программа. Мы ждём Карена Хачанова, он должен сыграть. Приедет ли Бублик? Это любимец Санкт-Петербурга, мы сделали ему предложение. Анонсировать участников будем позднее», — сказала Камельзон Metaratings.ru.

Соревнования «Трофеи Северной Пальмиры» состоятся в Санкт‑Петербурге с 28 по 30 ноября. Ранее стало известно, что от участия отказалась российская теннисистка 18-летняя Мирра Андреева.

