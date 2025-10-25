«Даже на отдыхе тело тянет ходить в зал». Потапова поделилась новым фото

52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как проводит время в отпуске. Спортсменка опубликовала фото в спортивной форме.

Фото: страница потаповой в социальных сетях

«Даже на отдыхе тело тянет ходить в зал. Расписание на день: тренировка, сбор чемоданов, перелёт в Париж», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

В этом году 24-летняя Анастасия Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Потапова досрочно завершила сезон. Причиной этого стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга.