Якуб Меншик снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы

Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Его заменит лаки-лузер.

Ранее Меншик снялся с матча с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (46-е место в мировом рейтинге) в связи с травмой левой ноги в рамках турнира категории ATP-500, который проходит в швейцарском городе Базель.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера. Отметим, что в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).