Капитан сборной Казахстана Щукин оценил шансы Рыбакиной выиграть Итоговый турнир WTA

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин оценил перспективы Елены Рыбакиной выиграть Итоговый турнир WTA — 2025.

«У Лены есть все шансы выиграть Итоговый турнир. Она неоднократно обыгрывала всех игроков из восьмёрки: Соболенко, Швёнтек, Гауфф. Лена может любого обыграть. Да, она так же может и проиграть, но не удивлюсь, если она выиграет турнир», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

