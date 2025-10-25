Скидки
Капитан сборной Казахстана Щукин: в будущем Андреева будет первой и выиграет ТБШ

Капитан сборной Казахстана Щукин: в будущем Андреева будет первой и выиграет ТБШ
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин считает, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может стать первой ракеткой мира.

«Мирра очень молодая. Несмотря на то что она так высоко стоит в рейтинге, это всё равно молодая девочка. Она добилась больших результатов — может, случился психологический спад. Такое бывает у каждого. Думаю, в будущем она всё равно будет первой и однозначно выиграет турниры «Большого шлема». Однако спад бывает у всех. Это нужно пережить и переосмыслить с командой», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025 в одиночном разряде, но сыграет в Эр-Рияде в парном разряде.

Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
