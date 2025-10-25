Скидки
Капитан сборной Казахстана Щукин: когда Рыбакина набирает форму, её очень трудно обыграть

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин оценил текущую форму соотечественницы, седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной.

«Лена — стабильный игрок топ-10. То, что у неё был такой срыв в прошлом году, немного её подкосило. У неё потенциал игры на пятёрку рейтинга. Когда Лена набирает форму, её очень трудно обыграть. Она достойно смотрится в восьмёрке лучших и попала туда не случайно.

Учитывая, что с такими игроками работает целая команда, её восстановят к Итоговому турниру. Когда ты выигрываешь матчи, бывает, что усталость уходит сама собой», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рыбакина вышла в полуфинал Токио! И лишила Мирру шансов попасть на Итоговый в одиночке
