Определились финалистки турнира WTA-250 в Гуанчжоу
В субботу, 25 октября, на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) завершились матчи стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч:
Теннис. Турнир WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). Результаты 1/2 финала:
- Лулу Сун (Новая Зеландия) — Клэр Лью (США) — 6:0, 7:6 (7:3);
- Чжан Шуай (Китай) — Энн Ли (США) — 2:5 (отказ Шуай).
Таким образом, титул чемпионки турнира в Гуанчжоу разыграют новозеландка Лулу Сун и американка Энн Ли. Финал состоится завтра, 26 октября.
Гуанчжоу. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
116
Лулу Сун
Л. Сун
Не начался
|1
|2
|3
|
|
44
Энн Ли
Э. Ли
Действующей чемпионкой соревнований в Гуанчжоу является сербка Ольга Данилович. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Кэролайн Доулхайд.
