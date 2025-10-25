Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Гуанчжоу

В субботу, 25 октября, на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) завершились матчи стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч:

Теннис. Турнир WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). Результаты 1/2 финала:

  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Клэр Лью (США) — 6:0, 7:6 (7:3);
  • Чжан Шуай (Китай) — Энн Ли (США) — 2:5 (отказ Шуай).

Таким образом, титул чемпионки турнира в Гуанчжоу разыграют новозеландка Лулу Сун и американка Энн Ли. Финал состоится завтра, 26 октября.

Гуанчжоу. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Лулу Сун
116
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Не начался
1 2 3
         
         
Энн Ли
44
США
Энн Ли
Э. Ли

Действующей чемпионкой соревнований в Гуанчжоу является сербка Ольга Данилович. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

