Новая девушка Синнера болеет за теннисиста в Вене. Она сидит в ложе с его родителями

Датская модель Лайла Хасанович присутствует на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), где болеет за четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Хасанович сидит в боксе игрока с его родителями.

Первые слухи об отношениях 25-летней Хасанович и 24-летнего Синнера появились летом 2025 года. Модель была замечена на US Open — 2025, её и Синнера также видели на улицах Монте-Карло (Монако).

Ранее Хасанович находилась в отношениях с ранее выступавшим в Формуле-1 немецким автогонщиком Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. Синнер в прошлом году встречался с российской теннисисткой Анной Калинской.