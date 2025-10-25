Скидки
Новая девушка Синнера болеет за теннисиста в Вене. Она сидит в ложе с его родителями

Датская модель Лайла Хасанович присутствует на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), где болеет за четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Хасанович сидит в боксе игрока с его родителями.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Первые слухи об отношениях 25-летней Хасанович и 24-летнего Синнера появились летом 2025 года. Модель была замечена на US Open — 2025, её и Синнера также видели на улицах Монте-Карло (Монако).

Ранее Хасанович находилась в отношениях с ранее выступавшим в Формуле-1 немецким автогонщиком Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. Синнер в прошлом году встречался с российской теннисисткой Анной Калинской.

