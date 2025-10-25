Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Алекс де Минор, результат матча 25 октября 2025, счёт 2:0, полуфинал ATP 500 Вена

Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Алекса де Минора
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта.

В финале турнира в австрйиской столице Янник Синнер сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Новая девушка Синнера болеет за теннисиста в Вене. Она сидит в ложе с его родителями
