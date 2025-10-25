Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Алекса де Минора
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта.
В финале турнира в австрйиской столице Янник Синнер сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).
