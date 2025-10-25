19-летний Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Базеле

Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека одержал победу в 1/2 финала турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Со счётом 7:6 (7:4), 7:5 он обыграл 42-го номера рейтинга из Испании Хауме Мунара.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время бразилец выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Испанцу удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить 10 эйсов.

В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Финалисты Базеля определятся сегодня, 25 октября. Действующим победителем соревнований является Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).