Теннис

Жоао Фонсека — Хауме Мунар, результат матча 25 октября 2025, счёт 2:0, 1/2 финала ATP-500 в Базеле

19-летний Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Базеле
Жоао Фонсека
Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека одержал победу в 1/2 финала турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Со счётом 7:6 (7:4), 7:5 он обыграл 42-го номера рейтинга из Испании Хауме Мунара.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время бразилец выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Испанцу удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить 10 эйсов.

В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Финалисты Базеля определятся сегодня, 25 октября. Действующим победителем соревнований является Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Календарь турнира в Базеле
Сетка турнира в Базеле
