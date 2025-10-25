Скидки
Янник Синнер выиграл 20-й подряд матч на закрытом корте

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу подряд на турнире, проходящем в закрытом помещении. Сегодня, 25 октября, он обыграл австралийца Алекса де Минора в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:3, 6:4.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, а также вновь выиграл все встречи на Кубке Дэвиса — 2024.

В финале турнира в австрийской столице Синнер сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

