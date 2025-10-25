Янник Синнер выиграл 20-й подряд матч на закрытом корте

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу подряд на турнире, проходящем в закрытом помещении. Сегодня, 25 октября, он обыграл австралийца Алекса де Минора в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, а также вновь выиграл все встречи на Кубке Дэвиса — 2024.
В финале турнира в австрийской столице Синнер сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).
- 25 октября 2025
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
18:05
-
17:39
-
17:22
-
17:11
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:18
-
13:18
-
12:54
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
10:53
-
10:35
-
09:36
-
09:35
-
08:42
-
07:49
-
06:02
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:05
-
00:00