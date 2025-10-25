Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека вышел в самый крупный финал в своей карьере

Жоао Фонсека вышел в самый крупный финал в своей карьере
Жоао Фонсека
Комментарии

19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека впервые вышел в финал турнира категории АТР-500. Ему также предстоит сыграть в самом крупном матче за титул в своей карьере. Сегодня, 25 октября, 42-я ракетка мира на пути к решающему матчу оказался сильнее представителя Испании Хауме Мунара, которого обыграл в полуфинале турнира в Базеле со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Для Фонсеки эта победа стала 27-й в этом году.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

В финале соревнований на хардовом покрытии Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Финалисты Базеля определятся сегодня, 25 октября. Действующим победителем соревнований является Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Материалы по теме
19-летний Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android