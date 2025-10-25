Жоао Фонсека вышел в самый крупный финал в своей карьере

19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека впервые вышел в финал турнира категории АТР-500. Ему также предстоит сыграть в самом крупном матче за титул в своей карьере. Сегодня, 25 октября, 42-я ракетка мира на пути к решающему матчу оказался сильнее представителя Испании Хауме Мунара, которого обыграл в полуфинале турнира в Базеле со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Для Фонсеки эта победа стала 27-й в этом году.

В финале соревнований на хардовом покрытии Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Финалисты Базеля определятся сегодня, 25 октября. Действующим победителем соревнований является Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).