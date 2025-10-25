«Было непросто». Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале на «пятисотнике» в Вене (Австрия) над австралийцем Алексом де Минором — 6:3, 6:4.

«Я приехал на этот турнир довольно поздно, старался использовать каждый день наилучшим образом, рад оказаться в финале. Было непросто выйти в финал, поэтому очень счастлив.

Старался играть в хороший теннис, хорошо подавать. Первый сет был очень силовым, поэтому рад, что выиграл сегодня в двух сетах. Он изменил пару моментов в своей игре, к которым я был готов сегодня. Не хочу говорить, какие именно. Он сам знает», — приводит слова Синнера сайт ATP.