Матч-центр:
Теннис

«Было непросто». Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Вене

«Было непросто». Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Вене
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале на «пятисотнике» в Вене (Австрия) над австралийцем Алексом де Минором — 6:3, 6:4.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я приехал на этот турнир довольно поздно, старался использовать каждый день наилучшим образом, рад оказаться в финале. Было непросто выйти в финал, поэтому очень счастлив.

Старался играть в хороший теннис, хорошо подавать. Первый сет был очень силовым, поэтому рад, что выиграл сегодня в двух сетах. Он изменил пару моментов в своей игре, к которым я был готов сегодня. Не хочу говорить, какие именно. Он сам знает», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Материалы по теме
Янник Синнер выиграл 20-й подряд матч на закрытом корте
Фото
Новая девушка Синнера болеет за теннисиста в Вене. Она сидит в ложе с его родителями
Новости. Теннис
