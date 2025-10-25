«Было непросто». Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Вене
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале на «пятисотнике» в Вене (Австрия) над австралийцем Алексом де Минором — 6:3, 6:4.
Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Алекс де Минор
А. де Минор
«Я приехал на этот турнир довольно поздно, старался использовать каждый день наилучшим образом, рад оказаться в финале. Было непросто выйти в финал, поэтому очень счастлив.
Старался играть в хороший теннис, хорошо подавать. Первый сет был очень силовым, поэтому рад, что выиграл сегодня в двух сетах. Он изменил пару моментов в своей игре, к которым я был готов сегодня. Не хочу говорить, какие именно. Он сам знает», — приводит слова Синнера сайт ATP.
