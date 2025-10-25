Скидки
«Это потрясающий год». Фонсека — о выходе в финал турнира в Базеле

Жоао Фонсека
Комментарии

Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека высказался о выходе в финал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Сегодня он одержал победу в 1/2 финала турнира над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Это был потрясающий год. Мы начинали со 130-го места в мире, а сейчас уже 40-е с хвостиком. В первый год мы были сосредоточены на том, в какие недели будем играть. В 2025-м не ездили в Азию, так как я немного приболел.

Просто очень рад быть здесь. Давайте надеяться, что мы выиграем этот турнир», — сказал Фонсека в интервью после матча.

В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

