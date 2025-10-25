«Это потрясающий год». Фонсека — о выходе в финал турнира в Базеле
Бразильский теннисист 46-я ракетка мира Жоао Фонсека высказался о выходе в финал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). Сегодня он одержал победу в 1/2 финала турнира над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.
Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
42
Хауме Мунар
Х. Мунар
«Это был потрясающий год. Мы начинали со 130-го места в мире, а сейчас уже 40-е с хвостиком. В первый год мы были сосредоточены на том, в какие недели будем играть. В 2025-м не ездили в Азию, так как я немного приболел.
Просто очень рад быть здесь. Давайте надеяться, что мы выиграем этот турнир», — сказал Фонсека в интервью после матча.
В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
