Участник самого долгого матча в истории Маю завершит карьеру на «Мастерсе» в Париже

Аудио-версия:
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю проведёт последний турнир в карьере на «Мастерсе» в Париже (Франция). 43-летний спортсмен сыграет в парном разряде в дуэте с болгарином Григором Димитровым.

За карьеру Маю выиграл 41 турнир ATP (четыре — в одиночном разряде). В парном рейтинге был первой ракеткой мира, в парном разряде побеждал на пяти «Шлемах», он является обладателем карьерного «Шлема», дважды выигрывал Итоговый турнир ATP.

Маю участвовал в самом длительном матче в истории мужского тенниса. В 2010 году его матч с американцем Джоном Иснером шёл 11 часов 5 минут игрового времени и растянулся из-за перерывов на целых три дня. Маю проиграл со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 68:70.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

