Жоао Фонсека стал первым бразильцем, которому удалось выйти в финал турнира ATP-500

19-летний теннисист Жоао Фонсека стал первым представителем Бразилии в финале турнира категории АТР-500. Сегодня, 25 октября, он вышел в решающий матч соревнований в Базеле, обыграв испанца Хауме Мунара. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.

Для Фонсеки эта победа стала 27-й в этом году. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время бразилец выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Испанцу удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить 10 эйсов.

В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).