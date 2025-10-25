Жоао Фонсека стал первым бразильцем, которому удалось выйти в финал турнира ATP-500
Поделиться
19-летний теннисист Жоао Фонсека стал первым представителем Бразилии в финале турнира категории АТР-500. Сегодня, 25 октября, он вышел в решающий матч соревнований в Базеле, обыграв испанца Хауме Мунара. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.
Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
42
Хауме Мунар
Х. Мунар
Для Фонсеки эта победа стала 27-й в этом году. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время бразилец выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Испанцу удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить 10 эйсов.
В финале соревнований на хардовом покрытии 19-летний Фонсека сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
18:05
-
17:39
-
17:22
-
17:11
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:18
-
13:18
-
12:54
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
10:53
-
10:35
-
09:36
-
09:35
-
08:42
-
07:49
-
06:02
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:05
-
00:00