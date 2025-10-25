Синнер вышел в финал на 8 из 10 турниров в 2025-м. В Галле уступил Бублику, в Китае снялся

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в восьмой финал на турнире ATP в 2025 году. Сегодня, 25 октября, в полуфинале турнира ATP-500 в Вене (Австрия) он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

В нынешнем сезоне Синнер провёл всего 10 турниров. С февраля по май итальянец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году и пропустил ряд «Мастерсов».

Раньше финалов в 2025 году он проигрывал только дважды. Во втором круге «пятисотника» в Галле (Казахстан) потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана, а в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) снялся из-за судорог.

В 2025 году Янник Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай).