Лоренцо Музетти — Александр Зверев, результат матча 25 октября 2025, счёт 0:2, полуфинал ATP 500 Вена

Александр Зверев обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Вене, где встретится с Синнером
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 18:05 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Музетти три эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале австрийского «пятисотника» Зверев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Алекса де Минора
