Александр Зверев обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Вене, где встретится с Синнером

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Музетти три эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале австрийского «пятисотника» Зверев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.