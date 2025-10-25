Александр Зверев обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Вене, где встретится с Синнером
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В полуфинале он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 18:05 МСК
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Музетти три эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале австрийского «пятисотника» Зверев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
