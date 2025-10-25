Определились финалисты турнира АТР-500 в Вене

В субботу, 25 октября, в Вене (Австрия) прошёл очередной игровой день турнира категории АТР-500. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалистов соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Вене (Австрия). Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2).

Финальный матч состоится в воскресенье, 26 октября.

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году из-за травмы. В прошлогоднем финале турнира он обыграл россиянина Карена Хачанова.