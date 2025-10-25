Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира в Базеле после отказа Уго Умбера
Поделиться
Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл 24-го номера рейтинга из Франции Уго Умбера и вышел в финал турнира в Базеле. Француз не смог доиграть матч. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1 (отказ Умбера).
Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 18:25 МСК
24
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
18
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Игра длилась 1 час 21 минуту. За это время испанец выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Умберу не удалось реализовать два брейк-пойнта. Он выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки.
В финале соревнований на хардовом покрытии Давидович-Фокина сыграет с 19-летним бразильским теннисистом Жоао Фонсекой (46-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
18:05
-
17:39
-
17:22
-
17:11
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:18
-
13:18
-
12:54
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
10:53
-
10:35
-
09:36
-
09:35