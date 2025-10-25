Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 22 октября 2025, счёт 0:2, 1/2 финала ATP-500 в Базеле

Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира в Базеле после отказа Уго Умбера
Алехандро Давидович-Фокина
Комментарии

Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл 24-го номера рейтинга из Франции Уго Умбера и вышел в финал турнира в Базеле. Француз не смог доиграть матч. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1 (отказ Умбера).

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 18:25 МСК
Уго Умбер
24
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Игра длилась 1 час 21 минуту. За это время испанец выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Умберу не удалось реализовать два брейк-пойнта. Он выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки.

В финале соревнований на хардовом покрытии Давидович-Фокина сыграет с 19-летним бразильским теннисистом Жоао Фонсекой (46-я ракетка мира).

Материалы по теме
Жоао Фонсека вышел в самый крупный финал в своей карьере
«Это потрясающий год». Фонсека — о выходе в финал турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android