Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира в Базеле после отказа Уго Умбера

Испанский теннисист 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина обыграл 24-го номера рейтинга из Франции Уго Умбера и вышел в финал турнира в Базеле. Француз не смог доиграть матч. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1 (отказ Умбера).

Игра длилась 1 час 21 минуту. За это время испанец выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. Умберу не удалось реализовать два брейк-пойнта. Он выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки.

В финале соревнований на хардовом покрытии Давидович-Фокина сыграет с 19-летним бразильским теннисистом Жоао Фонсекой (46-я ракетка мира).