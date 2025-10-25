Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Базеле
Сегодня, 25 октября, определились финалисты хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В решающем матче встретятся 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и 46-й номер рейтинга бразилец Жоао Фонсека.
Бразилец ранее был сильнее соперника из Испании Хауме Мунара со счётом — 7:6 (7:4), 7:5. Фонсека выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
42
Хауме Мунар
Х. Мунар
Давидович-Фокина, в свою очередь, вышел в финал после отказа француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1.
Заключительный матч на турнире в Базеле пройдёт завтра, 26 октября.
