Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Базеле

Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Базеле
Жоао Фонсека
Комментарии

Сегодня, 25 октября, определились финалисты хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В решающем матче встретятся 18-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и 46-й номер рейтинга бразилец Жоао Фонсека.

Бразилец ранее был сильнее соперника из Испании Хауме Мунара со счётом — 7:6 (7:4), 7:5. Фонсека выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Жоао Фонсека
46
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Хауме Мунар
42
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Давидович-Фокина, в свою очередь, вышел в финал после отказа француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:1.

Заключительный матч на турнире в Базеле пройдёт завтра, 26 октября.

