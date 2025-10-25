Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 25 октября

Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 25 октября
Комментарии

Сегодня, 25 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. Были сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). Полуфиналы. Результаты матчей 25 октября:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 3) — 6:3, 6:4.
  • Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 5:7. 

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Материалы по теме
Синнер вышел в финал на 8 из 10 турниров в 2025-м. В Галле уступил Бублику, в Китае снялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android