Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 25 октября

Сегодня, 25 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. Были сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). Полуфиналы. Результаты матчей 25 октября:

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 3) — 6:3, 6:4.

Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 5:7.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.