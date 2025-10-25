Турнир ATP-500 в Базеле: результаты матчей 25 октября

Сегодня, 25 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), в котором состоялись матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). 1/2 финала. Результаты 25 октября:

Жоао Фонсека (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:4), 7:5;

Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) — 6:7 (4:7), 1:3 (отказ Умбера).

Отметим, Фонсека впервые вышел в финал турнира категории АТР-500 в своей карьере.

Соревнования в Базеле проходят с 20 по 26 октября. Их действующим победителем является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.