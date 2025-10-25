Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Считаю выдающимся». Синнер оценил сезон-2025, посреди которого отбыл дисквалификацию

«Считаю выдающимся». Синнер оценил сезон-2025, посреди которого отбыл дисквалификацию
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой текущий сезон. В 2025 году он выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай).

«Да, это был уникальный сезон. У меня был трёхмесячный перерыв, я не мог играть. В итоге я сыграл относительно немного турниров, но всё же провёл много матчей: это то, что мне было нужно. В любом случае, я считаю этот сезон выдающимся. Очень доволен тем, где сейчас нахожусь. Сейчас для меня важно хорошо провести конец сезона и начать следующий как можно лучше», — приводит слова Синнера Ubitennis.

С февраля по май итальянец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году и пропустил ряд «Мастерсов».

Материалы по теме
Синнер вышел в финал на 8 из 10 турниров в 2025-м. В Галле уступил Бублику, в Китае снялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android