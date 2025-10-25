«Считаю выдающимся». Синнер оценил сезон-2025, посреди которого отбыл дисквалификацию

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой текущий сезон. В 2025 году он выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай).

«Да, это был уникальный сезон. У меня был трёхмесячный перерыв, я не мог играть. В итоге я сыграл относительно немного турниров, но всё же провёл много матчей: это то, что мне было нужно. В любом случае, я считаю этот сезон выдающимся. Очень доволен тем, где сейчас нахожусь. Сейчас для меня важно хорошо провести конец сезона и начать следующий как можно лучше», — приводит слова Синнера Ubitennis.

С февраля по май итальянец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году и пропустил ряд «Мастерсов».