Турсунов раскритиковал слова мамы Хольгера Руне о перегруженности графика её сына

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался по поводу слов мамы Хольгера Руне. Анеке Руне подвергла критике систему бонусов и штрафов в ATP-туре после того, как её сын получил серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме.

«Джокович снимается. И что? Его кто-то выгнал из тура за то, что он снялся? Да, его оштрафуют. Может быть не выплатят эти бонусные призовые. Но его никто насильно не заставляет играть эти турниры. Руне тоже вполне себе может позволить.

Слушайте: если вы так переживаете за его здоровье: если ему 18, 19 или 20 лет, то зачем выстраивать так график во взрослом туре. Тогда не давайте ему столько играть», — приводит слова Турсунова Дмитрий «BB Tennis».

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.