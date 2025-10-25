«Намного медленнее». Алькарас высказался о кортах предстоящего «Мастерса» в Париже

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень скорости кортов на «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября.

«Различия серьёзные. Корт намного медленнее, чем в прошлом году. Впрочем, полагаю, что скорость всё равно действительно хорошая. Мы видим теннис, а не только подачи или подачу плюс ещё один удар. Есть розыгрыши, есть теннис, а это здорово.

Конечно, много раз говорил, что мне нравятся более медленные корты, не очень быстрые. Этот турнир — не мой лучший с точки зрения результатов, но мне нравится здесь играть. Не очень привык играть на закрытых кортах, однако год за годом, думаю, становлюсь лучше», — приводит слова Алькараса Punto de Break.