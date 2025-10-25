Скидки
Стала известна сетка турнира в Гонконге, где сыграют Анна Калинская и Камилла Рахимова

Анна Калинская
Появилась сетка турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором примут участие две россиянки: Анна Калинская (38-я ракетка мира) и Камилла Рахимова (103-й номер рейтинга). Они сыграют друг против друга в первом круге соревнований на хардовом покрытии.

В турнире также примут участие Белинда Бенчич (Швейцария), Лейла Фернандес (Канада), Софья Кенин (США), Анастасия Севастова (Латвия), Кэти Бултер (Великобритания), Ван Синьюй (Китай) и Виктория Мбоко (Канада). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной сеткой соревнований.

Сетка турнира в Гонконге

Ранее Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с представительницей Чехии Линдой Носковой (17-я в рейтинге) при счёте — 0:6, 0:1.

Комментарии
