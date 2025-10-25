Хольгер Руне пошутил над своим процессом восстановления после травмы

Датский теннисист 10-я ракетка мира Хольгер Руне в социальных сетях пошутил на процессом восстановления после травмы. Спортсмен сделал акцент на том, что лежит на кровати, а его ноги находятся в приподнятом положении.

Ранее спортсмена случился разрыв ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме.

«Новый вид фитнеса в сочетании с мощной визуализацией и тёплой поддержкой от семьи, команды и моих потрясающих фанатов. Сейчас всё не так уж плохо. Прохожу первую фазу», — написал Руне в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что повреждение Руне — следствие перегруженности графика.