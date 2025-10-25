Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно что-то делать». Карлос Алькарас призвал изменить календарь тура из-за загруженности

«Нужно что-то делать». Карлос Алькарас призвал изменить календарь тура из-за загруженности
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался по поводу расписания турниров. Ранее по этому поводу уже высказывалась мама Хольгера Руне, которая связала травму своего сына с плотным календарём.

«У меня нет точного числа матчей, которые мы должны проводить: не смогу назвать конкретную цифру, однако очевидно, что нужно что-то делать с календарём. Количество турниров, в которых мы обязаны участвовать, слишком велико. У нас нет достаточно времени ни на тренировки, ни на отдых. Даже по ходу сезона всё идёт неделя за неделей. Мы не можем взять хотя бы одну неделю, чтобы нормально подготовиться к турнирам или к тому, что ждёт нас дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас примет участие в «Мастерсе» в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Материалы по теме
Турнир ATP-500 в Базеле: результаты матчей 25 октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android