«Нужно что-то делать». Карлос Алькарас призвал изменить календарь тура из-за загруженности

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался по поводу расписания турниров. Ранее по этому поводу уже высказывалась мама Хольгера Руне, которая связала травму своего сына с плотным календарём.

«У меня нет точного числа матчей, которые мы должны проводить: не смогу назвать конкретную цифру, однако очевидно, что нужно что-то делать с календарём. Количество турниров, в которых мы обязаны участвовать, слишком велико. У нас нет достаточно времени ни на тренировки, ни на отдых. Даже по ходу сезона всё идёт неделя за неделей. Мы не можем взять хотя бы одну неделю, чтобы нормально подготовиться к турнирам или к тому, что ждёт нас дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас примет участие в «Мастерсе» в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина).