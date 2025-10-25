Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: я бы не сказал, что плохо играю в помещении

Карлос Алькарас: я бы не сказал, что плохо играю в помещении
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением относительно своей игры в закрытом помещении. Он подчеркнул, что может показывать хороший теннис и под крышей.

«Я бы не сказал, что плохо играю в помещении. Просто есть спортсмены, которые на крытых кортах лучше меня — это большая разница. Вижу по тренировкам, по матчам, что могу играть очень хорошо, но, конечно, были матчи с теми, кто заметно лучше играет под крышей. Мне нужно быть готовым к этому, однако считаю, что смогу хорошо сыграть под крышей. Турин для меня очень важен, но, разумеется, выступление на Кубке Дэвиса — это про игру с партнёрами по команде. Представлять свою страну — нечто особенное», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас примет участие в «Мастерсе» в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Материалы по теме
«Нужно что-то делать». Карлос Алькарас призвал изменить календарь тура из-за загруженности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android