Карлос Алькарас: я бы не сказал, что плохо играю в помещении

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением относительно своей игры в закрытом помещении. Он подчеркнул, что может показывать хороший теннис и под крышей.

«Я бы не сказал, что плохо играю в помещении. Просто есть спортсмены, которые на крытых кортах лучше меня — это большая разница. Вижу по тренировкам, по матчам, что могу играть очень хорошо, но, конечно, были матчи с теми, кто заметно лучше играет под крышей. Мне нужно быть готовым к этому, однако считаю, что смогу хорошо сыграть под крышей. Турин для меня очень важен, но, разумеется, выступление на Кубке Дэвиса — это про игру с партнёрами по команде. Представлять свою страну — нечто особенное», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас примет участие в «Мастерсе» в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина).