Появилась сетка турнира в Цзюцзяне, где сыграют Алина Корнеева и Полина Кудерметова

Сразу четыре российские теннисистки примут участие в турнире WTA-250 в китайском Цзюцзяне, который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основе соревнований на харде оказались Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Алина Корнеева и Анастасия Захарова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной сеткой соревнований.

В первом круге Корнеева и Блинкова встретятся с победительницами квалификации, Кудерметова с немкой Тамарой Корпач, Захарова — с японкой Эной Сибахарой.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул. Там же выступит и Юлия Путинцева из Казахстана.