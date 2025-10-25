«Посмотрю, на каком я уровне». Александр Зверев — о финале с Янником Синнером в Вене

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) с четырёхкратным победителем мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Впервые встретитесь с Янником после Австралии. Насколько серьёзным будет матч?

— Мне кажется, это в основном моя вина. Он играл практически во всех возможных финалах, а я — нет. Это будет серьёзное испытание. С нетерпением жду этого. Сыграю с одним из двух лучших игроков мира. Посмотрю, на каком я уровне, — сказал Зверев в послематчевом интервью.

В финале Australian Open — 2025 Синнер обыграл Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.