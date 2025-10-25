Зверев — о финале с Синнером: нужно играть в лучший теннис, иначе шансов не будет
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о стратегии в финальном матче на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) с четырёхкратным победителем турниров мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Нужно просто играть в свой лучший теннис, иначе шансов не будет. А там посмотрим, как пойдёт. Я пройду курс физиотерапии, а потом лягу спать. Что касается подготовки к матчу, мы подумаем об этом утром. Финал довольно ранний, так что особой подготовки не будет», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Зверев ведёт по личным встречам у Синнера со счётом 4-3. Последние два очных матча выиграл итальянец.
