«Янник — номер один». Зверев рассказал, в чём Синнер превосходит Алькараса
Поделиться
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о непобедимости четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Всё просто: он играет с той же скоростью, что и раньше, но не ошибается. В любой ситуации он всегда хорошо бьёт по мячу. По работе ног он один из лучших в мире, а может быть, и лучший. У него невероятный контроль тела, и он всегда бьёт с балансом. Карлос (Алькарас. — Прим. „Чемпионата“) самый быстрый, но по позициии на корте, по работе ног, я думаю, Янник — номер один», — приводит слова Зверева Punto de Break
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
00:09
- 25 октября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:03
-
22:58
-
22:24
-
22:10
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
18:05
-
17:39
-
17:22
-
17:11
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:18
-
13:18
-
12:54