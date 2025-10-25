Скидки
«Янник — номер один». Зверев рассказал, в чём Синнер превосходит Алькараса

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о непобедимости четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Всё просто: он играет с той же скоростью, что и раньше, но не ошибается. В любой ситуации он всегда хорошо бьёт по мячу. По работе ног он один из лучших в мире, а может быть, и лучший. У него невероятный контроль тела, и он всегда бьёт с балансом. Карлос (Алькарас. — Прим. „Чемпионата“) самый быстрый, но по позициии на корте, по работе ног, я думаю, Янник — номер один», — приводит слова Зверева Punto de Break

